商務部近日和建設銀行(00939)簽署合作備忘錄，雙方將密切溝通協作，採取切實有效措施支持企業應對疫情衝擊，全力做好穩外貿、穩外資工作。
商務部表示，將發揮政策優勢，加強與建行訊息共享，支持建行積極運用金融科技手段，服務外貿外資企業復工復產，更好滿足企業金融需求。至於建行將加大信貸投放，擴大保單融資規模，支持出口產品轉內銷，依託數據化金融工具，為外貿外資企業提供跨境撮合、數碼會展、大數據融資等服務，支持外貿新業態和國際貨運發展，幫助企業應對疫情影響。
今日 17:36 中國財經
商務部近日和建設銀行(00939)簽署合作備忘錄，雙方將密切溝通協作，採取切實有效措施支持企業應對疫情衝擊，全力做好穩外貿、穩外資工作。
商務部表示，將發揮政策優勢，加強與建行訊息共享，支持建行積極運用金融科技手段，服務外貿外資企業復工復產，更好滿足企業金融需求。至於建行將加大信貸投放，擴大保單融資規模，支持出口產品轉內銷，依託數據化金融工具，為外貿外資企業提供跨境撮合、數碼會展、大數據融資等服務，支持外貿新業態和國際貨運發展，幫助企業應對疫情影響。
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