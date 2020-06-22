中國財經

內地傳媒報道，中國金融學會會長、人民銀行前行長周小川在2020財新夏季峰會上表示，人民幣國際化是一個比較長期、漸進的過程，在很大程度上和中國經濟、貿易的發展有關，同時和中國的改革開放的深化有關。

周小川指出，要看到在改革開放方面還有些做得不足的地方，這些都應該以更大的勇氣和魄力向前推進。不僅對於整個中國經濟，亦對整個國際合作有好處，也對於人民幣未來的國際地位、被自由使用的程度有好處。

他又稱，範圍內有相當一部分債務過重的問題是有多種原因，其中很多原因和疫情本身無關，不能把所有這些問題都放在疫情框架來解決。

他提到，前不久G20部長和央行行長提出緩債計劃，在疫情期間發展中國家可以減輕還本付息的負擔，這是能夠減緩由於疫情所加重的困難的有效措施之一，但是也要認識到全球範圍內有相當一部分債務過重的問題是有多種原因的，其中很多原因是和疫情本身無關的，不能把所有這些問題都放在疫情框架來解決。

他還表示，在應對債務問題上，國際上歷來爭論多年，各個機構持不同觀點，找到針對高債務、高槓桿的非常有效的機制，需要總結經驗，「這個經驗，真正從債務問題困境中走出來的經驗，都是這些國家要創造生產力，要改革體制，要融入全球一起來解決，這才是正路。」