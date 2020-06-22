中國財經

內地股市半日造好，上證指數半日收升8點，深成指收升64點。

上證指數窄幅上落，半日收報2975點，升8點或0.28%，成交2226.73億元(人民幣‧下同)。

深成指造好，最多升88點或0.76%，高見11756點，半日收報11733點，升64點或0.56%，成交3043.91億元。

滬深300指數報4115點，升17點或0.42%；創業板指數報2345點，升25點或1.12%。

各板塊個別發展，次新股升逾3%；金融、有色金屬、房產股升逾1%；水泥、煤炭股偏軟。