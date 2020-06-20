中國財經

瑞幸咖啡將於7月5日舉行特別股東大會，投票決定是否罷免董事長陸正耀，以及獨立董事黎輝、邵孝恒及劉二海4人的董事任命。

公司未有具體解釋原因，內地傳媒引述接消息人士指出，即使陸正耀不再是瑞幸董事長，仍是公司第一大股東，對公司擁有絕對控制權。有關罷免案是陸正耀在干擾特別委員會對瑞幸財務造假的調查，鞏固自己控制權。

在美國上市的瑞幸咖啡早前被揭發造假賬，納斯特交易所其後發出通知，指將會撤銷瑞幸上市地位。瑞幸要求舉行聽證會，在聆訊有結果前會繼續上市。