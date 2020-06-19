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內地癌症診療用品開發商泛生子(Genetron)ADS周五在美國納斯特市場掛牌，盤初股價一度較IPO定價抽高10%。

截至本港時間晚上約11時40，泛生子ADS價格上揚6.94%，報17.11美元；稍早時高見17.71美元，較IPO定價高10.68%。

泛生子ADS定價最終調高至16美元，較IPO招股範圍11.5至13.5美元高。本輪發售1600萬股ADS，集資2.56億美元，資金將用於深化癌症早篩、診斷與監測、藥企服務三大業務領域的轉化醫學研究、產品研發及商業化。