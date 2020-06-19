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上海證券交易所和中證指數有限公司宣布，將於7月22日修訂上證指數的編製方案，將剔除風險警示股票，並納入科創板上市證券。同日亦將發布上證科創板50成分指數。

上交所表示，此次上證指數編製方案修訂充分借鑑國際指數編製修訂經驗，立足境內市場發展實際，剔除風險警示股票、延長新股計入指數時間，並納入科創板上市證券，有利於上證指數更加客觀真實地反映滬市上市公司的整體表現。

上交所和中證指數有限公司將於7月22日收盤後發布上證科創板50成分指數歷史行情，7月23日正式發布實時行情。上證科創板50成分指數有助於反映科創板上市證券表現，並進一步豐富投資標的。指數以2019年12月31日為基日，基點為1000點。

上交所表示，開市近一年來，科創板上市企業家數穩步增長，市場運行平穩有序，企業科創屬性突出。截至5月底，科創板上市公司共105家，總市值1.6萬億元人民幣。

上交所表示，中國資本市場建立風險警示制度，被實施風險警示的股票風險較高。截至5月底，上證指數樣本中包含85隻風險警示股票，剔除該類股票對指數本身影響較小，但有利於發揮資本市場優勝劣汰作用。

此外，中國證券市場的新股上市初期存在波動較大的現象，延遲新股計入時間，於新股上市滿一年後計入指數，有利於增強上證指數的穩定性，引導長期理性投資。