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小米集團618電商節銷售額逾100億人幣

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618電商節剛剛結束，小米集團(01810)表示，在全平台的銷售額突破100億元(人民幣‧下同)，並在京東、天貓、蘇寧三大平台獲得256項第一。

於活動期間，小米10和Redmi K30Pro兩款高通驍龍865旗艦手機，分別拿下京東平台3500至4500元價位段銷量第一，以及京東平台5G手機銷量第一。

另外，小米電視成功取得京東、天貓雙平台的電視銷量、銷售額雙第一的佳績。小米電視還分別拿下43吋、60吋、70吋、75吋4個呎吋段的京東、天貓、蘇寧三平台銷量、銷售額第一。

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