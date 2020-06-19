中國財經

內地股市半日造好。

上證指數略為低開後靠穩，半日收報2950點，升11點或0.39%，成交1708.78億元(人民幣‧下同)。

深成指高開11點後，升幅逐步擴大，最多升146點或1.27%，高見11640點，半日收報11617點，升122點或1.07%，成交2652.41億元。

滬深300指數報4074點，升29點或0.74%；創業板指數報2310點，升44點或1.97%。

各板塊個別發展，次新股升近2%；房產、化工、生物製藥股升近1%；石油、水泥、煤炭股偏軟。