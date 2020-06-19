 
熱門：

今日 11:44 中國財經

滬指半日升0.4% 深成指升1%

放大圖片

內地股市半日造好。

上證指數略為低開後靠穩，半日收報2950點，升11點或0.39%，成交1708.78億元(人民幣‧下同)。

深成指高開11點後，升幅逐步擴大，最多升146點或1.27%，高見11640點，半日收報11617點，升122點或1.07%，成交2652.41億元。

滬深300指數報4074點，升29點或0.74%；創業板指數報2310點，升44點或1.97%。

各板塊個別發展，次新股升近2%；房產、化工、生物製藥股升近1%；石油、水泥、煤炭股偏軟。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads