中國財經

中國商務部公布，5月全國實際使用外資(FDI)686.3億元(人民幣．下同)，按年增長7.5%，折合98.7億美元，按年增長4.2%，分別較4月的11.8%及8.6%增速有所下滑。

內地首5個月的FDI為3551.8億元，按年下降3.8%，折合512.1億美元，按年下降6.2%；同期非金融類直接投資(ODI)累計2962.7億元，按年下降1.6%。

商務部發言人高峰表示，首5個月，中國高技術產業實際使用外資按年增長2%，其中，訊息服務、電子商務服務、研發與設計服務按年分別增長42.3%、67.9%和49.8%。在主要經濟體和區域中，「一帶一路」沿線國家實際投入外資金額按年增長6%；東盟實際投入外資金額按年增長10.1%。

在對外投資合作方面，今年1至5月對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資65.3億美元，按年增長16%，佔同期總額的15.5%，按年提升2.9個百分點。

前5個月對外直接投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業，分別佔38.3%、16.5%和15.3%。其中，租賃和商務服務業、批發和零售業按年分別增長35.6%、61.5%，製造業按年下降22.5%。同期流向農林牧漁業的投資增長54.1%。