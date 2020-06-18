中國財經

中國人民銀行副行長、外管局局長潘功勝表示，人行下一步將支持上海發揮人民幣資產的發行交易中的綜合優勢，創新豐富人民幣金融資產產品，實現人民幣在岸市場和離岸市場的共同成長和共同繁榮，建設高水平的資本項目對外開放。

潘功勝在出席陸家嘴論壇時指出，上海已經擁有比較完備的金融要素市場，人民幣金融資產分類齊全，上海已成為人民幣國際化的重要樞紐。

他稱，人民幣已經成為在滬跨國企業的首選跨境結算品種；人民幣作為國際支付計價交易儲備貨幣的地位不斷提升，全球範圍配置人民幣資產需求迅速增長。