中國財經

中國人民銀行行長易綱表示，展望下半年，貨幣政策還將保持流動性的合理充裕，預計將帶動全年的人民幣貸款新增近20萬億元，社會融資規模的增量將超過30萬億元。

易綱出席陸家嘴論壇時視頻發言稱，新冠疫情應對期間的金融支持具有階段性，要關注政策的後遺症，總量要適度，提前考慮政策工具的適時退出。

他表示，金融監管能力也要與金融開放程度相適應相匹配，在金融開放中維持金融安全才是真正的安全，在疫情的衝擊下，銀行的不良貸款會有所增加。

他指出，央行的降準和增加再貸款都是擴張的貨幣政策，但反映在央行資產負債表上，則前者是縮表，後者是擴表；通過利率市場化的改革，引導市場利率持續下降，推動金融部門向企業合理讓利。

易綱又稱，人民幣資產對全球的資產配置有很大的吸引力；上海正成為開放的人民幣資產配置中心和人民幣金融資產的風險管理中心。

他表示，上海正在成為開放的人民幣資產配置中心，投資者只要投資人民幣資產，首先會想到上海。當前中國經濟基本面良好，貨幣政策處於正常空間，人民幣對主要可兌換貨幣保持較高利差，對國際投資者保持較高的吸引力。另外，上海建設國際金融中心，可以在人民幣自由兌換和資本項目可兌換方面等方面先行先試，只要符合反洗錢反恐怖融資規定，正常的貿易和投資需要資金都可以自由的進行。