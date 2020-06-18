內地股市早段偏軟。
上證指數開市報2929點，跌5點或0.2%；現報2921點，跌14點或0.5%。
深成指開市報11416點，跌4點或0.04%；現報11401點，跌18點或0.17%。
滬深300指數開市報4009點，跌7點或0.19%；現報4003點，跌14點或0.36%。
創業板指數開市報2266點，升2點或0.13%；現報2264點，升不足1點。
各板塊個別發展，水泥、船舶製造股升1%；金融、石油、煤炭偏軟；房產、次新股靠穩。
今日 09:36 中國財經
內地股市早段偏軟。
上證指數開市報2929點，跌5點或0.2%；現報2921點，跌14點或0.5%。
深成指開市報11416點，跌4點或0.04%；現報11401點，跌18點或0.17%。
滬深300指數開市報4009點，跌7點或0.19%；現報4003點，跌14點或0.36%。
創業板指數開市報2266點，升2點或0.13%；現報2264點，升不足1點。
各板塊個別發展，水泥、船舶製造股升1%；金融、石油、煤炭偏軟；房產、次新股靠穩。
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