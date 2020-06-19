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「滬倫通」啟動滿一周年，繼華泰證券(06886)之後，中國太平洋保險(02601)將成為第二家藉「滬倫通」登陸英國股市的中資公司，不但有助其拓闊投資者基礎，更重要是為內地企業開闢海外融資新渠道。

「滬倫通」是上海證券交易所與倫敦股票交易所(LSE)的互聯互通機制，初期以存託憑證(Depositary Receipts, DR)作起步，包括兩個方向：東向是 LSE上市公司在上海發行中國存託憑證(CDR)，西向為A股於LSE發行全球存託憑證(GDR)。

LSE也是其他GDR買賣的重要場所，目前涉99隻，發行人普遍來自俄羅斯和印度等地，從事行業集中在銀行、能源與材料、資訊科技(IT)等。華泰證券GDR透過「滬倫通」機制於2019年6月20日正式在LSE掛牌，是首隻「A+H+G」股份。

華泰GDR上市價每份20.5美元，按當時人民幣兌美元滙率與GDR代表10股A股計算，折合每股作價14.13元人民幣，較A股折讓達26.2%，帶來明顯套利空間，吸引投資者借貨沽空華泰A股並購回GDR償還，或者持有GDR然後在跨境轉換窗口打開後將其轉為A股賣出，這兩種套利方式成為壓抑華泰A股估值的原因之一。

中國太保2019年9月23日由董事會通過建議發行GDR於LSE掛牌的議案。附【圖】所見，自此太保股價大幅落後於恒指，亦跑輸多隻內地保險股，股價迄今累積下跌三成左右，不排除是市場擔心GDR與A股折讓幅度偏高，影響太保的估值。

太保近日落實「A+H+G」大計，涉及增發逾1億份GDR(可加碼1029萬份)，並以下限每份17.6美元定價，預期最高集資金額約19億美元，下周一(22日)正式掛牌(17日開始附條件交易)，將是第一家在「滬倫港」三地上市的內險企業。

以1份GDR代表5股A股計，太保擬新增不超過5.66億股，佔擴大股本前比重約9%，略少於原先公告的10%，顯示發行新股規模有所縮減，相信可降低股權攤薄效應。此外，按太保A股(601601.SS)昨收市價27.52元人民幣計，GDR較A股僅折讓9.4%，幅度不及華泰GDR掛牌初期，大大減低跨境套利誘因。

太保是次獲得國際再保險巨頭瑞士再保險集團任基石投資者，認購2888萬份GDR，佔超額配售權行使前總數約28.08%，並設3年禁售期，短期內對穩定價格有幫助，且可以優化太保股東結構。太保降GDR規模、引入基石投資者，加上發售價與A股折讓不大，預計能夠掃除之前一直困擾股價的不明朗因素，利好未來估值復修。

京東(09618)今天在港掛牌，為中概股回歸寫下另一篇章，面對美國監管趨向收緊，內地企業預料亦期望尋找香港之外上市融資落腳點，太保GDR的交投表現也將成為中概股「赴英」的重要參考。

信報投資研究部

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