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今日 11:39 中國財經

滬指半日跌2點 深成指跌23點

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內地股市先高後低，上證指數半日偏軟。

上證指數高開不足1點後，窄幅上落，最多跌12點，低見2919點，半日收報2928點，跌2點或0.1%，成交1754.86億元(人民幣‧下同)。

深成指高開22點後倒跌，最多跌68點，低見11330點，半日收報11375點，跌23點或0.21%，成交2881.22億元。

滬深300指數報4006點，跌7點或0.2%；創業板指數報2258點，跌1點或0.08%。

各板塊個別發展，水泥、酒店旅遊股跌逾1%；金融、化工股偏軟；生物製藥股逆市升逾3%。

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