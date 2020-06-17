內地股市先高後低，上證指數半日偏軟。
上證指數高開不足1點後，窄幅上落，最多跌12點，低見2919點，半日收報2928點，跌2點或0.1%，成交1754.86億元(人民幣‧下同)。
深成指高開22點後倒跌，最多跌68點，低見11330點，半日收報11375點，跌23點或0.21%，成交2881.22億元。
滬深300指數報4006點，跌7點或0.2%；創業板指數報2258點，跌1點或0.08%。
各板塊個別發展，水泥、酒店旅遊股跌逾1%；金融、化工股偏軟；生物製藥股逆市升逾3%。
今日 11:39 中國財經
內地股市先高後低，上證指數半日偏軟。
上證指數高開不足1點後，窄幅上落，最多跌12點，低見2919點，半日收報2928點，跌2點或0.1%，成交1754.86億元(人民幣‧下同)。
深成指高開22點後倒跌，最多跌68點，低見11330點，半日收報11375點，跌23點或0.21%，成交2881.22億元。
滬深300指數報4006點，跌7點或0.2%；創業板指數報2258點，跌1點或0.08%。
各板塊個別發展，水泥、酒店旅遊股跌逾1%；金融、化工股偏軟；生物製藥股逆市升逾3%。
|下一篇：
|推動轉型 鴻海成立研究院組建200人團隊
|上一篇：
|港元1個月拆息跌穿0.5厘 逾兩年半低