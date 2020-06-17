 
熱門：

今日 09:36 中國財經

內地股市高開後偏軟

放大圖片

內地股市高開後偏軟。

上證指數開市報2932點，升不足1點，現報2936點，跌5點或0.18%。

深成指開市報11421點，升22點或0.19%；現報11383點，跌15點或0.14%。

滬深300指數開市報4018點，升4點或0.1%；現報4003點，跌11點或0.28%。

創業板指數開市報2265點，升4點或0.2%；現報2257點，跌2點或0.12%。

各板塊個別發展，金融、房地產、水泥股偏軟；石油、生物製藥、鋼鐵股靠穩。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads