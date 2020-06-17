內地股市高開後偏軟。
上證指數開市報2932點，升不足1點，現報2936點，跌5點或0.18%。
深成指開市報11421點，升22點或0.19%；現報11383點，跌15點或0.14%。
滬深300指數開市報4018點，升4點或0.1%；現報4003點，跌11點或0.28%。
創業板指數開市報2265點，升4點或0.2%；現報2257點，跌2點或0.12%。
各板塊個別發展，金融、房地產、水泥股偏軟；石油、生物製藥、鋼鐵股靠穩。
今日 09:36 中國財經
內地股市高開後偏軟。
上證指數開市報2932點，升不足1點，現報2936點，跌5點或0.18%。
深成指開市報11421點，升22點或0.19%；現報11383點，跌15點或0.14%。
滬深300指數開市報4018點，升4點或0.1%；現報4003點，跌11點或0.28%。
創業板指數開市報2265點，升4點或0.2%；現報2257點，跌2點或0.12%。
各板塊個別發展，金融、房地產、水泥股偏軟；石油、生物製藥、鋼鐵股靠穩。
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