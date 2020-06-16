中國財經 即巿股評

美國聯儲局在上周四（6月11日）凌晨一如預期宣布維持利率不變，並暗示將維持近零利率至2022年不變。美元/日圓直至當日已連續錄得4日下跌，匯價於上周曾跌至106.55，創自5月8日以來的一個月新低。

不過，美國多州推進重啟經濟措施後新冠肺炎疫情似乎進入第二波爆發，數個州份的新增病例出現創紀錄情況，美滙指數受惠於避險資金的流入而大幅反彈，帶動美元/日圓從低位開始反彈。另外，日本央行於今日（6月16日）宣布維持利率不變，並宣布將其緊急抗疫注資計劃的規模由75萬億日圓增加到110萬億日圓。日圓再度承壓，美元/日圓短線漲40點至107.61，目前匯價於107.40水平波動。

技術分析方面，美元/日圓於5月6日跌至105.96，短暫跌破重要支持106後開始展開反彈，成功企穩於106支持之上。其後美元/日圓持續上升，並於日線圖形成上升通道。滙價雖於6月初短暫升穿上升通道便連升4日至10周新高109.82，但滙價受制於109.80-110.00阻力區並重新向下，目前已回落至前上升通道底部之下，若美元/日圓短期內未能重拾上升通道底部107.90水平的話，後市或有機會再度測試106支持位置。

交易策略方面，我們根據6月9日策略於107.60建立的美元/日圓買盤（上望109.60，跌穿107.30止損）已於107.30平倉，虧損30點。短期內待美元/日圓下跌至105.80-106.00區域買入，上望108.00，跌穿105.60止損。

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