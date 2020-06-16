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今日 13:33 時事脈搏 中國財經

美的:闖入創始人大宅者並非供應商

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內地家電企業美的集團創始人何享健近日傳出在廣東順德別墅遭歹徒持爆炸品入屋劫持，網上盛傳闖入者不是劫匪而是供應商，美的集團副總裁王金亮澄清指，有關網上傳聞是惡意誹謗，公司會向造謠者採取法律行動。

內地媒體報道，多個微信群傳播一張聊天截圖，指美的闖入者「不是劫匪，而是可憐的供應商」，「長期結算不到貨款貸款了高利貸，衝到他家鬧，要死要活的」。

美的集團發聲明指，近日集團發現有人在社交媒體故意捏造事實，傳播、散發虛假消息，對於不實消息的編造者和傳播者，公司保留追究法律責任的權利。

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