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中國叫停歐洲三文魚進口

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北京近日確診逾百宗新冠病例，外媒報道，由於憂慮三文魚與疫情有關，中國已暫停歐洲三文魚進口，內地現佔據全球三文魚銷量的5%，是次叫停進口已引發行業在全球的震盪。

Norway Royal Salmon及三文魚農場Bakkafrost等數家歐洲三文魚生產商已暫停向中國出口三文魚。上述2家三文魚生產商均表示，旗下員工已做了新冠病毒檢測，並無錄得感染案例。Norway Royal Salmon表示，已停止對中國的銷售，正等待進一步明確的消息。

投資銀行Carnegie Investment Bank證券市場研究分析師Lars Konrad Johnsen說，未來數周，大量三文魚需要從中國市場轉向其他市場銷售，銷售價將會有很大壓力，因其他市場的需求亦不明朗，由於中國確認在進口三文魚切割板上發現新冠病毒，料消費者對三文魚的看法至少要幾年才能恢復。他並預期，未來數日或數周，農場水產養殖貿易相關股價有機會出現雙位數的跌幅。

據挪威海產局數據，去年挪威農場養殖三文魚出口總量110萬噸，價值75.1億美元(約585.78港元)，按年升6%。其中，中國是挪威農場養殖三文魚消費大戶，進口到中國的新鮮三文魚總量在2019年翻一翻，價值達1.5億美元(約11.7億港元)。

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