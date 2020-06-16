中國財經

國家發改委新聞發言人孟瑋表示，內地疫情和世界經濟形勢依舊複雜嚴峻，對中國經濟發展的衝擊和影響還在不斷顯現，國內病例依然存在，可能會影響居民消費的信心和服務業的恢復。

她說，目前重點針對經濟運行中的突出問題，做好「六穩」和「六保」工作，重點三個方面的工作，包括大力挖掘釋放內需潛力、落實支援企業政策，並要保就業和保民生。

孟瑋又稱，5月經濟社會秩序有序恢復，主要經濟指標在持續改善。具體來看，生產供給持續回升、內需復甦較為明顯、就業和物價總體穩定及市場預期保持穩定。