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今日 11:39 中國財經

滬深股市半日升近1%

A股半日收市造好，滬深股市升近1%。

上證指數高開22點，重上2900點，最多升33點或1.18%，半日收報2915點，升25點或0.87%，成交1607.04億元(人民幣‧下同)。

深成指高開1%後，最多升168點或1.51%，半日收報11302點，升110點或0.98%，成交2674.15億元。

滬深300指數半日收報3990點，升35點或0.89%；創業板指數報2241點，升21點或0.97%。

各板塊普遍上升，鋼鐵、水泥、石油、化工股升逾1%；房地產、金融股靠穩。

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