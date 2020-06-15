中國財經

中國5月份工業增加值、固定資產投資及零售數據雖有改善，但表現均遜預期。

國家統計局公布，5月份，全國規模以上工業增加值按年增長4.4%，增速比4月份加快0.5個百分點，是連續第二個月正增長，且增速是年內最高，但表現仍遜於市場預期增長5%；按月比增長1.53%。首5月，全國規模以上工業增加值按年下降2.8%，降幅比首4月收窄2.1個百分點。

首5月，全國固定資產投資19.92萬億元(人民幣‧下同)，按年下跌6.3%，跌幅比首4月收窄4.0個百分點，但遜於市場預期下跌6%。分領域看，基礎設施投資按年下降6.3%，製造業投資下降14.8%，房地產開發投資下降0.3%，降幅分別比首4月分別收窄5.5、4、3個百分點。

5月份，社會消費品零售總額3.19萬億元，按年下降2.8%，降幅比4月收窄4.7個百分點，但遜於市場預期下跌2.3%，按月則增長0.79%。首5月，社會消費品零售總額13.87萬億元，按年下降13.5%，降幅比首4月收窄2.7個百分點。

首5月全國城鎮新增就業460萬人。5月全國城鎮調查失業率為5.9%，比4月份下降0.1個百分點；31個大城市城鎮調查失業率為5.9%，比4月份上升0.1個百分點。

國統局表示，5月份主要經濟指標持續改善，經濟運行延續復甦態勢。同時也要看到，境外疫情和世界經濟形勢更趨嚴峻複雜，國內經濟穩定運行仍面臨較多風險挑戰。下一步，要堅持穩中求進工作總基調，堅決打好三大攻堅戰，扎實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，狠抓各項政策舉措早落地早見效，努力完成全年經濟社會發展目標任務。