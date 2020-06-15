A股開市個別發展。
上證指數開市報2908點，跌11點或0.39%；現報2911點，跌9點或0.31%。
深成指開市報11241點，跌10點或0.09%；現報11256點，升4點或0.03%。
滬深300指數開市報3982點，跌20點或0.5%；現報3986點，跌16點或0.42%。
創業板指數開市報2223點，升16點或0.76%。現報2228點，升21點或0.99%。
各板塊個別發展，有色金屬、煤炭、石油股偏軟；生物製藥、次新股升逾1%。
今日 09:34 中國財經
A股開市個別發展。
上證指數開市報2908點，跌11點或0.39%；現報2911點，跌9點或0.31%。
深成指開市報11241點，跌10點或0.09%；現報11256點，升4點或0.03%。
滬深300指數開市報3982點，跌20點或0.5%；現報3986點，跌16點或0.42%。
創業板指數開市報2223點，升16點或0.76%。現報2228點，升21點或0.99%。
各板塊個別發展，有色金屬、煤炭、石油股偏軟；生物製藥、次新股升逾1%。
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