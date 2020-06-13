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外電引述最新公布的文件報道，加拿大安全情報局警告指，根據美國引渡要求逮捕華為副董事長兼財務總監孟晚舟，將對全球政治產生影響，這是首次揭示該情報機構涉及此案。

這份最新公布的備忘錄是應孟晚舟要求由渥太華聯邦法院周四晚公布的文件之一，備忘錄曾經被編輯，加拿大安全情報局在文件上稱，於2018年12月1日、即孟晚舟在溫哥華被捕當日，接到美國聯邦調查局的拘捕請求，在孟飛抵溫哥華當日時進行逮捕。而聯邦調查局沒有參與是次逮捕行動，以要避免被認為施加了影響。

加拿大安全情報當時表示，這次逮捕可能會在全球引起衝擊波，因孟晚舟是華為創辦人任正非的長女。備忘錄稱，執行逮捕工作的加拿大警方承認此次逮捕的高度政治性。

孟晚舟以逮捕屬非法進行為由，正尋求加拿大法院駁回美國的引渡請求。她指責加拿大警方、邊境官員和聯邦調查局向她提出正式指控前，秘密協調問詢她幾個小時，並獲取其電子設備的密碼。並指控加拿大「國家協調不當行為」，稱對其逮捕的處理如此嚴重，是濫用程序的最明顯案例之一，並有理由終止引渡程序。

報道指，孟晚舟正尋求獲取該備忘錄的未編輯版本，以及加拿大出於國家安全理由扣留她的其他文件，並計劃任命一名具有安全檢查權限的律師代表她，在渥太華聯邦法院的非公開訴訟中辯護。