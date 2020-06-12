中國財經

新華社報道，中國證監會周五發布《創業板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》等，一系列創業板改革並試點註冊制的相關制度規則。下周一(15日)起，深交所將開始受理創業板在審企業的首次公開發行股票、再融資、並購重組申請。

中證監本次發布了《創業板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》、《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法(試行)》、《創業板上市公司持續監管辦法(試行)》和《證券發行上市保薦業務管理辦法》，自公布之日起施行。與此同時，證監會、深交所、中國結算、證券業協會等發布了相關配套規則。