 
熱門：

2020年6月13日 即巿股評 港股直擊

【EJFQ信析】中外資金齊湧入 A股彈升料延續

放大圖片

美國多個州份新冠肺炎確診數字回升，市場憂慮爆發第二波疫情，加上聯儲局預期未來經濟前景黯淡，美股受壓急瀉，三大指數周四均下挫超過半成。中港股市周五受拖累早段顯著下滑，恒指最終僅挫0.7%，收報24301點，A股更收復大部分失地，上證指數只跌1點，2900點關失而復得，報2919點。

截至6月9日，滬深兩市股票型ETF共減少了201.86億份，其中指數ETF和已獲利豐厚的科技類ETF份額縮水最為明顯，反映6月以來上證指數反覆上漲期間，場內若干資金卻選擇「食糊」，從股票ETF中流出，離場觀望。

然而，外資對A股的部署似乎未有改變，附【圖】所見，3月份「滬深港通」北向資金淨流出勢頭逆轉並開始加速流入。據統計，6月迄今南水淨流入約290億元(人民幣．下同)，不足半月已接近5月總金額。事實上，北向資金自3月底以來連續12周淨流入，繼6月3日累計淨買入突破歷史高位後，每個交易日都刷新紀錄，即使周五「斷纜」呈淨流出，惟自「滬深港通」開通至今，北向資金累計淨買入A股約1.09萬億元。

外資加快掃A股，相信是富時羅素指數納入A股首階段最後一次擴容(共四部曲)所致，有關調整將在6月22日開市前生效，納入因子從17.5%提升至25%，預期帶來增量資金約250億元，其中被動資金大概210億元或於生效日前後流入，主動資金則可能提早伺機吸貨。

此外，內地統計機構Wind資料顯示，今年首5個月新成立的公募基金發行規模已逾8000億元，為2019年同期的兩倍，權益類基金(包括股票型、混合型、指數型)涉及5507億元，兩者均超出了2015年牛市時初期頭5個月的水平。單單5月份權益類基金募集總金額就超過1400億元，估計已伺機買入A股建倉。

內地投資者風險偏好也正在升溫，兩融餘額4月底開始出現拐點，扭轉3月初見頂回落的走勢，截至6月11日，滬深兩市兩融餘額穩步上揚，已創近3個月新高，達1.11萬億元。

與此同時，上月新增社會融資3.19萬億元，多去年同期1.48萬億元，亦高於預期的3.15萬億元。1月到5月社融增速逐月攀升，有助流動性投向實體經濟，刺激基本面復甦。

中國最早爆發疫情，亦是最快開工復市的地區，今年經濟前景比較樂觀，是支撐A股的重要因素；近期美滙指數走弱，也利好中國這個全球最大新興市場。儘管美國疫情隨時惡化拖累股市，但A股畢竟與海外市場關聯度偏低，料所受影響不會太大；反而有利進一步吸引外資湧入分散風險，預計可帶動上證指數自3月彈升的一浪高於一浪形態，短期內得以延續。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads