 
熱門：

今日 17:29 中國財經

工行國投集團深化戰略合作

工商銀行(01398)與國投集團在北京簽署戰略合作協議，進一步擴展深化服務國家戰略、助力央企改革方面的合作。

今年是「國企改革三年行動方案」開局之年。工商銀行與國投集團將發揮各自在金融和產業領域的優勢，在鞏固和加強原有合作的基礎上，不斷擴展深化在基礎產業、戰略新興產業、金融及服務業、國際業務等領域的合作，攜手服務雄安新區建設、長江大保護、先進製造業發展、「一帶一路」倡議等領域。同時，通過創新金融工具，更好地發揮金融助力央企改革發展的作用，實現互利共贏、共同發展。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads