中國財經

工商銀行(01398)與國投集團在北京簽署戰略合作協議，進一步擴展深化服務國家戰略、助力央企改革方面的合作。

今年是「國企改革三年行動方案」開局之年。工商銀行與國投集團將發揮各自在金融和產業領域的優勢，在鞏固和加強原有合作的基礎上，不斷擴展深化在基礎產業、戰略新興產業、金融及服務業、國際業務等領域的合作，攜手服務雄安新區建設、長江大保護、先進製造業發展、「一帶一路」倡議等領域。同時，通過創新金融工具，更好地發揮金融助力央企改革發展的作用，實現互利共贏、共同發展。