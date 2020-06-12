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中國今年通過特殊轉移支付機制直達基層的資金，包括新增財政赤字1萬億和抗疫特別國債1萬億，合共2萬億元人民幣。

中國財政部預算司司長李敬輝表示，今年受新冠疫情影響，財政減收增支進一步加大，基層「三保」(保就業、保基本民生、保市場主體)面臨的壓力比以前更大；不過目前整體上判斷地方「三保」資金來源上是有保障的，資金分配上是可直達的，可以確保「三保」不出問題。

財政部副部長許宏才則說，對於特殊轉移支付的資金要建立直達資金台賬監控系統，實現全覆蓋、全鏈條監控，確保資金下達和資金監管同步。要壓實地方責任，省級財政部門要當好「過路財神」，及時將資金全部下達到市縣，也要將更多的自有財力下沉基層，不做「甩手掌櫃」。

據李敬輝介紹稱，財政部正在建立直達資金的監控系統，而且這資金均需要省級財政部門提出細化到市縣的方案，報財政部備案同意後下達基層。

他表示，財政部將對地方報來的細化方案進行嚴格細致地審核，對不符合規定的將督促地方及時整改，堅決防止省級財政部門截留挪用直達資金。

總理李克強周二主持召開國務院常務會議，確定新增財政資金直接惠企利民的特殊轉移支付機制，將新增財政資金第一時間全部下達市縣；並稱2萬億元就是要支持地方落實幫扶受疫情衝擊最大的中小微企業、個體工商戶和困難群眾的措施，加強公共衞生等基礎設施建設和用於抗疫相關支出等。