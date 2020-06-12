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今日 09:36 中國財經

A股開市低開逾1%

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美股大跌逾1800點，A股開市亦低開逾1%。

上證指數開市報2876點，跌44點或1.51%；現報2884點，跌36點或1.23%。

深成指開市報11017點，跌226點或2.01%；現報11094點，跌149點或1.33%。

滬深300指數開市報3931點，跌64點或1.61%；現報3949點，跌46點或1.17%。

創業板指數開市報2149點，跌45點或2.08%；現報2171點，跌23點或1.09%。

各板塊普遍下跌，水泥、化工、有色金屬跌逾2%；房地產、石油、鋼鐵股跌近2%。

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