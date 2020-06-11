中國財經

中汽協公布，5月，汽車產銷分別為218.7萬輛和219.4萬輛，按年分別增長18.2%和14.5%，按月分別增長4%和5.9%。

其中5月乘用車銷量按年增長7%至167.4萬輛。

今年首5月，汽車產銷778.7萬輛和795.7萬輛，按年下跌24.1%和22.6%，降幅與首4月相比，分別收窄9.3個百分點和8.5個百分點。

5月，新能源汽車產銷分別完成8.4萬輛和8.2萬輛，按月增長3.5%和12.2%，按年則下降25.8%和23.5%。