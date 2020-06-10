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主要投資者轟滙豐渣打撐港國安法



滙豐及渣打(02888)早前表態支持「港區國安法」，其主要股東英傑華投資(Aviva Investors)對此感到擔憂。

任志剛:聯繫滙率一直屹立不倒 證行之有效



行政會議成員、金管局前總裁任志剛稱，聯繫滙率制度不斷優化，屹立不倒，證明行之有效，有信心金管局保持警覺，確保制度完善運作。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24940點，較昨日恒指收市低水110點。

￭ ADR港股比例指數報25073點，較港高24點；滙控(00005)低1.4%，折合39.2港元。

￭ 港滙紐約尾市觸發強方兌換保證，金管局接美元並沽15.11億港元。

￭ 恒大健康(00708)瑞典電動車附屬NEVS股東以3.795億美元，購入NEVS餘下約17.6%股權。

￭ 中國水業(01129)以1.61億人民幣售惠州科技園土地。

￭ 衍生(06893)料年度綜合虧損擴至約3000萬元。

￭ 中生製藥(01177)擬按持有每兩股現有股份獲發一股新股，發行紅股。

聯儲局料維持近零利率至2022年 明年GDP增5%



美國聯儲局議息後維持利率不變，料利率續維持近零水平至2022年；計劃續每月增持1200億美元資產，及提供大規模隔夜及定期回購協議操作。同時預計今年GDP下滑6.5%，失業率9.3%。

鮑威爾:儲局未曾考慮加息 承諾動用一切工具撐經濟



聯儲局主席鮑威爾議息後稱，局方甚至沒有想到要考慮加息，又承諾動用一切工具支持經濟；會議有評估債券孳息曲線控制，但未有定論。

道指收市反覆挫逾280點 納指首次站萬點上方



美股道指延續上日跌勢，輕微低開後曾挫334點；儲局未來逾兩年會維持近零利率，道指曾掉頭轉升82點；收市仍跌282點或1.04%。標指回落0.53%。納指企穩萬點關，最多漲1.33%再破頂；收市創新高漲0.67%，是歷來首次站於萬點上方收市。特斯拉首度升破1000美元，收市飆8.97%；亞馬遜揚1.79%，蘋果漲2.57%，齊破頂；微軟抽升3.71%。不過波音滑落6.14%，埃克森美孚與雪佛龍分別滑落5.36%和3.90%；摩通挫4.07%，美國運通倒退3.90%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財政部5月財赤3990億美元，按年升近一倍。5月CPI按月降0.1%，預期持平；按年漲0.1%。核心CPI按月跌0.1%，按年漲1.2%。

￭ 美國白宮衞生顧問福西警告，新冠病毒疫情遠未結束。強生稱7月下旬展開疫苗人體測試。

￭ 岡拉克:美股本輪升市主要由散戶入市推動。

￭ 星巴克料第三財季收入跌20億至22億美元，跌勢持續至年底。

￭ 達美航空料次季收入挫九成，須重訂債務協議，避免明年違約。

￭ 美滙曾跌至3個月低位見95.72，尾段報96.08跌0.25%；兌日圓挫0.58%。歐羅兌美元升0.37%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1720.7美元，跌0.07%。

￭ 美國EIA上周原油庫存增572萬桶，預期減少；紐約期油曾跌3.11%，收市轉升1.7%；布蘭特期油漲1.3%。

￭ 歐盟據報拒絕修訂英國脫歐談判授權，意味談判陷僵局。