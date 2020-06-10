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滙豐環球投資管理亞太區投資總監兼環球股票投資總監馬浩德(Bill Maldonado)認為，市場正處於審慎復甦，投資者傾向避險，舊經濟股仍未回升至正常水平，正正反映了這種取態。他預期，企業盈利今年會大跌，但在政府的財政及貨幣政策支持下，明年會開始回升。惟他承認，分析師要預測企業盈利十分困難，因疫情發展難料。

馬浩德續指出，亞洲與新興市場股市價值不俗，亞洲股市估值尚未完全反映其吸引力。該行看好亞洲，形容亞洲區在疫情及經濟復甦上是「先進，先出」(first in, first out)，對北亞股市持相對正面的看法，當中較集中留意中國、南韓、台灣及香港。他解釋，這些市場估值便宜，且在商品與石油方面的業務較少，應對疫情上的做法亦較佳。投資主題上，該行看好醫療護理、數碼生活模式、5G及電商相關股份。不過他直言，環球醫藥股已上升一段時間，現時難以在當中尋找估值較便宜的機會。

滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝預期，亞洲區經濟表現會持續跑贏環球大部分國家，鑑於區內的良性通脹有望支持低息環境，亞洲區央行仍有空間進一步減息。她認為，上述條件對區內債券具支持，即使違約個案料增，相信不會構成系統性情況，預期亞洲區高息債仍有上升空間，給予內地債券輕微「增持」評級。

另外，滙豐環球投資管理高級宏觀及投資策略師陳瑩若預期，內地經濟第二季會有明顯反彈，但其後復甦動力要視乎就業市場情況、政府政策及環球經濟情況。目前內地線上消費復甦較穩健，必需消費品復甦步伐則較緩慢。