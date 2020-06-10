中國財經 時事脈搏

中國民航總局表示，5月民航主要生產指標降幅按月大幅收窄，其中，運輸總周轉量按年下降50%，降幅較上月收窄12.4個百分點；旅客運輸量按年下降52.6%，降幅較上月收窄15.9個百分點。

針對下一步是否增加國際航班一事，民航總局新聞發言人熊杰回應說，目前正與相關國家就調整國際客運航班事宜進行溝通，與相關國家的航班近期有望適度增加。

他稱，將在確保新冠防疫安全的條件下，繼續穩妥有序恢復部分國際客運航班，進一步滿足內地留學生和海外華人華僑的回國要求，為各自國家復工復產、深化合作、保障產業鏈和供應鏈的穩定和通暢做出積極努力。

熊杰又提到，會嚴控境外疫情輸入風險，是增加國際客運航班的重要前提。為此，要建立一套完備的風險防控機制，包括航前、航中和航後一系列防控措施。為了在動態調整國際客運航班的過程中確保風險可控，還建立了航班熔斷和獎勵機制。

民航局上周四發布關於調整國際客運航班的通知，提出對於風險可控並具備接收保障能力的條件下，可以適當增加部分具備條件國家的航班增幅。主要指具備四類條件，包括一是迄今向中國輸入病例較少且同中國經貿往來密切的國家；二是綜合考慮中國海外公民較多、剛性回國需求強烈的國家；三是滿足遠端防控措施，可有效降低前端疫情輸入風險的國家；四是境內外有復工復產需要、已同中國國建立快捷通道的國家。