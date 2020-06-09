中國財經

台灣金管會宣布，因全球新冠疫情趨緩、股市回穩及台灣防疫措施解封，明日起提前取消股市限制沽空措施。措施原定實行至下周四(18日)。

金管會宣布，明日起調整回復每日盤中借券賣出委託數量，及取消當日收市價跌幅達3.5%以上，次日不可以低於前一交易日收市價沽空等措施。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，由於近期股市逐步回穩，且多數國家已取消限制沽空措施，加上台灣疫情控制得宜，自6月7日起放寬防疫措施，國際市場不確定性因素亦趨於緩和，故提前取消限制沽空措施。