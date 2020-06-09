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參院:華府過去20年沒正確監督中國電訊商

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美國參議院常設調查小組委員會發表報告指出，美國政府有將近20年未能正確監督中國國有電訊企業。

報告批評美國聯邦通訊委員會(FCC)，以及由司法部、國土安全部，以及國防部官員組成的非正式團體「電訊小組」(Team Telecom)，在監督中電信(00728)美洲公司、中國聯通(00762)美洲公司，以及太平洋網絡有限公司方面的工作，這3間公司約20年前均獲得FCC批准在美國開展業務。

FCC在4月以國家安全風險為由，向上述3間中國國有運營商發出了「說明理由」命令，要求說明為何FCC不應吊銷他們在美運營的牌照。該3間公司均呼籲FCC不要這樣做。

報告發現，直到最近，「電訊小組」幾乎沒有對中國國有運營商進行什麼監督，而且自2002年FCC審批以來，便沒有與中國聯通(美洲)有過互動，呼籲FCC迅速做出決定，是否要吊銷上述公司的牌照。

委員會主席、共和黨議員波特曼(Rob Portman)稱，各聯邦機構在保護美國電訊網絡完整性，以及應對來自中國的國家安全威脅方面做的不夠。委員會中的民主黨議員Tom Carper稱，報告顯示出美方如何讓中國的國有企業在美的電訊行業立足，而美國在進入中國時卻面臨重大阻礙。

白宮4月份布行政令，正式確定了「電訊小組」對於外國電訊公司的審查，但小組希望國會授予正式法律權力，以加強對外國運營商的監督。

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