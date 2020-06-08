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台灣《工商時報》報道，近日包括蘋果、高通、聯發科、超微等公司已向台積電大幅追加第四季7納米晶片訂單。

報道引述供應鏈消息指出，蘋果下半年iPhone 12相關晶片已在台積電投片，A14應用處理器第四季將取下台積電5納米約12萬至13萬片產能，並有意再取得原本華為海思預訂的5納米產能。

消息稱，蘋果近期亦計劃擴大iPhone 11及iPhone SE產能，來搶攻華為手機市佔，所以第四季追加了A13/A12應用處理器產能約7萬至8萬片，第四季對台積電7納米總投片量拉高至17萬至18萬片規模。