中國財經

中國人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝在國新辦舉行的介紹《海南自由貿易港建設總體方案》發布會上表示，率先在海南自由貿易港落實金融服務業的擴大開放政策，探索擴大海南居民個人用滙的自主權。

潘功勝表示，海南自由貿易港與香港的定位不同，重點發展產業也不同，互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。香港是重要的國際金融中心、航運中心和貿易中心。建設海南自貿港既要學習借鑑國際上知名自貿港的先進經驗，更要充分發揮海南的優勢，重點突出貿易和投資自由便利，聚焦發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，加快培育具有海南特色的合作競爭新優勢，為全球自由貿易港發展注入新的活力。

他指出，資金的自由流動是基本和核心的要素流動，是貿易和投資自由化和便利化的基礎條件。海南自貿港金融政策的設計與推進遵循三項原則，第一是按照總體方案所確定的分步驟分階段，建立自由貿易港政策和制度體系的機制。第二是金融定位於服務跨境貿易投資的自由化和便利化；第三是以不發生系統性金融風險為底線。

潘功勝表示，海南自貿港金融政策的總體框架主要包含四個方面，即高水平的經常項目和資本項目的開放，便利跨境貿易和投資的資金流動；金融服務業的開放；金融改革創新，支持實體經濟的發展；以及是金融風險防控體系的建設。

在跨境融資政策方面，在海南建立新的跨境融資的管理體制，試點合併交易環節的跨境融資政策管理框架，實施統一的宏觀審慎管理政策，逐步實現市場主體自主的跨境融資。

潘功勝稱，第一是隨着海南自由貿易港建設的推進，探索擴大海南居民個人用彙的自主權。第二個方面是賦予海南對外開放的金融服務體系和金融服務能力的建設，率先在海南自由貿易港落實金融服務業的擴大開放政策。第三個方面是圍繞海南建設現代產業體系的重點產業政策取向，強化金融的支持和改革創新，推動海南重點發展產業的產業聚集規模和產業競爭力的提升。第四個方面是構築海南自由貿易港建設的金融風險防控體系，建設跨境資本流動的監測預警和評估體系。