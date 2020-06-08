中國財經

內地股市高開後，走勢個別發展，滬指及深成指保持漲勢，但創業板指數輕微回吐。

上證指數升幅收窄，半日收市報2939點，升8點或0.28%，成交1766.53億元(人民幣‧下同)。

深成指同樣先漲後回順，半日收市報11234點，升53點或0.48%，成交2677.3億元。

滬深300指數報4024點，升22點或0.56%；創業板指數報2157點，跌9點或0.43%。

各板塊漲跌互見，次新股領漲，升逾3%，開發區股亦升2%以上；商業百貨及醫療器械則跌逾1%。