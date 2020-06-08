中國財經

內地股市開市向好，持續攀升。

上證指數開市報2942點，升11點或0.38%；現報2946點，升15點或0.54%。

深成指開市報11267點，升86點或0.77%；現報11291點，升111點或0.99%。

滬深300指數開市報4024點，升22點或0.56%；現報4036點，升35點或0.88%。

創業板指數開市報2185點，升18點或0.84%；現報2183點，升16點或0.75%。

各板塊普遍上揚，次新股漲逾3%，石油行業及開發區股升2%以上；傳媒娛樂則跌超過1%。