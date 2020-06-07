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中國5月出口勝預期 進口遜預期

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中國5月出口表現勝預期，進口則遜預期。

中國海關總署公布，以美元計價，中國5月出口按年下跌3.3%，優於市場預期下跌6.5%；進口按年下跌16.7%，跌幅大過市場預期跌7.9%。5月貿易順差629.3億美元，增加52.9%。

以人民幣計價，5月出口按年增長1.4%，優於市場預期下跌3.2%；進口則按年下跌12.7%，跌幅大過市場預期的3.8%。5月貿易順差4427.5億元人民幣，增加60.6%。

中國首5月，以美元計價，出口按年跌7.7%，進口按年跌8.2%，貿易順差1213.6億美元，減少4.5%。人民幣計價，出口按年跌4.7%，進口按年跌5.2%，貿易順差8598.1億元，減少1.2%。

首5月，對東盟進出口增長，對歐盟、美國和日本進出口下降。東盟為中國第一大交易夥伴，與東盟貿易總值1.7萬億元(人民幣‧下同)，增長4.2%，佔中國外貿總值的14.7%。歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為1.61萬億元，下降4.4%，佔中國外貿總值的13.9%。

美國為中國第三大交易夥伴，中美貿易總值為1.29萬億元，下降9.8%，佔中國外貿總值的11.1%。其中，對美國出口9643.9億元，下降11.4%；自美國進口3218.4億元，下降4.5%；對美貿易順差6425.5億元，減少14.5%。

日本為第四大交易夥伴，中日貿易總值為8463.6億元，下降0.3%，佔中國外貿總值的7.3%。其中，對日本出口3961億元，增長1.6%。

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