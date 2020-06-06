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內媒報道，中銀保監將落實落中小微企業貸款延期還本付息等政策，指導大型銀行實現普惠型小微企業貸款增速高於40%的目標，全力為中小微企業紓困。

中銀保監表示，將進一步研究相關措施幫助製造業國際產業鏈企業，以及航空運輸、教育培訓、批發零售、文化旅遊等行業緩解債務壓力，推動解決產業鏈協同復工復產的堵塞、困難等問題。

另外，銀行業、保險業還將加大對新型基礎設施、新型城鎮化和涉及國計民生的重大項目的資金支持，加大金融扶持力度，引導保險資金為實體經濟提供長期穩定的資金支持。