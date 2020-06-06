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今日 12:00 中國財經

內地擬刑事起訴瑞幸陸正耀參與造假

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內媒報道，據接近監管人士，在美國上市的內地咖啡連鎖店瑞幸咖啡「自爆」財務造假，中國的監管層調查後，已掌握瑞幸董事長陸正耀對於公司財務造假的指令電子郵件，陸正耀將被公訴，極有可能面臨刑事追責。

中國國家市場監管總局和財政部先後調查瑞幸，掌握了造假相關證據，陸正耀等高層作假行為適用內地的《新證券法》和《會計法》相關法條。

數名接近瑞幸自查調查組人士透露，國家市場監管總局和財政部已掌握瑞幸作假的證據，包括稅收方面，瑞幸為虛增交易交了稅。

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