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巴西肺炎死亡人數增至3.4萬 多過意大利

巴西增至34954人死於新冠肺炎，多過意大利，僅次於美國與英國。美國紐約市周三無錄得新增死亡個案，為3月11日出現首宗死亡病例以來首次；不過據Worldometers統計，美國再多1200人不治，累積增至逾11.13萬；新增確診28.62萬，累計增至195.26萬。英國累計死亡人數則突破4萬，達到40261人。

特朗普:就業數據卓越助經濟增長



美國勞工部5月非農職位新增250.9萬個，市場預期減少800萬個；失業率13.3%，預期19.8%。就業數據強勁下，分析料聯儲局不會長期將利率維持近零水平。總統特朗普向記者稱，先前的經濟預測錯了，經濟像火箭般反彈。

華府取消中國客機赴美禁令 每周限飛兩航班



美國政府撤回原定禁止所有中國客運航機飛往美國的限制，不過，限制每周航班數量至只有兩班。特朗普稱，能與中國相處融洽本是好事。

道指高收逾800點 納指蘋果創新高



美國就業數據遠超預期，刺激美股道指高開554點，中段曾擴至升1056點，收市仍飆829點或3.15%，守穩在27000心理關口上方。納指漲2.06%，報9814點，盤中破頂觸及9845點；蘋果高收2.85%，創收市新高，報331.50美元，盤中破頂見331.75美元。標指收市升2.62%。波音再飆11.47%，雷神抽高6.75%；埃克森美孚與雪佛龍分別升4.71%。

外圍焦點簡訊

￭ 加拿大5月就業職位意外增28.96萬個，但失業率創13.7%新高。

￭ 美滙指數尾段升0.29%，報96.96；兌日圓升0.42%；兌歐羅彈0.42%。

￭ 紐約期金跌2.6%，每盎斯收報1683美元。

￭ OPEC+決定周六開會討論是否延長減產期限，布蘭特期油與紐約期油分別攀高5.8%及5.7%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收升2.48%，英法德市錄2.25%至3.71%進賬。

￭ 意大利央行：今年經濟或萎縮9.2%至13.1%，明年僅溫和反彈。

￭ 印度外交部：與中國同意和平解決拉達克地區邊境糾紛。

￭ 中國文化和旅遊部提醒內地民眾，切勿前往澳洲旅遊。

￭ 中國擬將2000億人民幣政府債集資，助解中小銀行風險。

￭ 末代港督彭定康籲美國帶領全球各國應對中國。

￭ 台灣高雄市周六將就罷免市長韓國瑜進行投票。

港滙續偏強 金管局再沽近49億港元



港滙續偏強，美國紐約時段再次觸發7.75兌1美元強方兌換保證，金管局入市承接美元，向市場再沽出48.83億港元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24970點，較昨日恒指收市高水200點。

￭ 港股ADR報24985點，較港收市高214點；滙控高1.6%，折合41.15港元。

￭ 港交所(00388)李小加：港區國安立法下，香港仍對中國發揮不可替代「血液」功能。

￭ 交通銀行(03328)稱將被社保基金減持A股不超過1%。

￭ 凱普松(00469)獲控股股東提私有化。

￭ 星島(01105)：控股股東何柱國洽售星島股權，審批需更長時間。

￭ 佳明集團(01271)全年溢利按年跌77.3%，末期息4仙。

￭ 威高(01173)盈警，料全年虧損約2.3億至3億元。

￭ 華盛(01323)盈警，料全年虧損增加不少於2倍。

￭ 天合化工(01619)及時任CEO魏宣據報遭證監會入稟，要求向所有公眾股東「回水」，並支付任何潛在損失。