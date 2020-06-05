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美國總統特朗普政府周五取消原定禁止所有中國客運航機飛往美國的限制，不過，最新仍然將每周航班數量限制在兩班。
美國運輸部稱，限制中國航班赴美數量的目的，是要令兩國之間的定期航班服務，維持市場平衡及公平競爭原則。
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