中國財經

中國據報正考慮將今年政府債務發行籌集的資金中大約2000億元人民幣，用於幫助化解中小銀行風險。

外電引述消息人士指出，用於化解中小銀行風險的資金，原則上是中央籌資，不會通過發行地方債籌集。具體如何救助等方案仍在商討細化中，尚未最終確定。

為幫助中國經濟走出疫情帶來的衰退陰霾，人民銀行正試圖降低實體經濟融資成本，以刺激需求，並創設普惠小微企業貸款延期支持工具，但此亦令銀行業盈利受到衝擊，不良貸款壓力驟然上升，資產質量受到進一步擠壓，中小銀行壓力尤甚。