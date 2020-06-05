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今日 17:01 中國財經

聯通5月底可用5G基站近13萬

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中國聯通(00762)表示，截至5月底止，聯通與中國電信(00728)累計開通共建共用基站11.5萬個，而聯通可用5G基站已經達到近13萬個，覆蓋所有直轄市、主要省會城市，以及京津冀、長三角、大灣區等區域的重點城市。

聯通與中國電信去年9月簽署《5G網絡共建共用框架合作協議書》，雙方將合作共建5G接入網絡，合力推進5G網絡部署。

今年5月底，雙方已經在全國31省份開通5G共建共用，實現50多個城市的5G正式商用。預計到今年底，聯通5G基站總規模將達到30萬，覆蓋全國所有地級市城區。

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