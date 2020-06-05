A股半日收跌。
上證指數高開3點後，反覆偏軟，最多跌8點，半日收報2911點，跌7點或0.26%，成交1473.27億元(人民幣‧下同)。
深成指高開14點後，最多升36點，高見11176點，其後倒跌，半日收報11102點，跌36點或0.33%，成交2300.8億元。
滬深300指數報3971點，跌10點或0.27%；創業板指數報2145點，跌6點或0.29%。
各板塊普遍下跌，水泥、化工股跌近1%；金融、房產、煤炭股偏軟；次新股、生物製藥靠穩。
今日 11:38 中國財經
A股半日收跌。
上證指數高開3點後，反覆偏軟，最多跌8點，半日收報2911點，跌7點或0.26%，成交1473.27億元(人民幣‧下同)。
深成指高開14點後，最多升36點，高見11176點，其後倒跌，半日收報11102點，跌36點或0.33%，成交2300.8億元。
滬深300指數報3971點，跌10點或0.27%；創業板指數報2145點，跌6點或0.29%。
各板塊普遍下跌，水泥、化工股跌近1%；金融、房產、煤炭股偏軟；次新股、生物製藥靠穩。
|下一篇：
|張國鈞批泛民圖阻國歌法販賣恐懼
|上一篇：
|全球5月黃金ETF持倉再創新高