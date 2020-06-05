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蓬佩奧促全球交易所 阻止中企賬目造假



美卿蓬佩奧發表聲明，警告投資者要提防中國企業會計賬目造假，敦促全球交易所仿效美國納斯特，收緊上市條例以阻止中資賬目欺詐活動。

華府據報改變政策 准中國客運航機赴美



美國運輸部早前稱6月16日起禁止中國客機飛美國，據報最新改變決定，容許中國客機航班恢復赴美。

歐央行擴大疫情資產購買計劃6000億歐羅



歐洲央行維持存款工具利率負0.5厘不變，將疫情資產購買計劃擴大6000億歐羅。行長拉加德預料，第二季歐羅區經濟萎縮「史無前例」，全年收縮8.7%。

紐約市7月次輪重啟經濟 七成美國人憂疫情二次爆發



美國紐約市長白思豪稱，最快七月初展開次輪經濟重啟，一些商業活動包括餐廳獲准開放戶外餐飲區。有調查顯示，全美近七成受訪者憂慮出現第二輪新冠病毒疫情。

道指收市反覆靠穩 納指100破頂後倒跌



美國上周首次申領失業救濟人數較預期多，美股三大指數表現反覆，道指溫和低開後曾漲114點，尾段一度反覆倒插187點，收市靠穩微漲11點。標指回吐0.34%，納斯特綜合指數則下滑0.69%。科技股曾有不俗表現，亞馬遜一度抽高1.17%，帶動納斯特100指數破頂，高見9741點，並收復疫情爆發後的跌幅，但很快有沽壓，一度倒插1.30%，收市仍挫0.77%；亞馬遜倒跌0.72%收市，PayPal、微軟和Facebook都滑落逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首次申領失業救濟187.7萬人，多於預測中位數；持續申領增至2148.7萬；自3月中以來累計超過4260萬人首度申領。分析預測周五就業報告或顯示失業率升至19.5%，接近上世紀大蕭條時代水平。商務部4月出口按月跌20.5%，為1992年有記錄以來最大3月跌幅，進口降13.7%，貿易逆差擴大16.7%至494億美元。

￭ 路透：美國總統特朗普晤競選顧問，對民調顯示11月選舉敗於拜登感沮喪。

￭ 拉斯維加斯賭城局部重開，美高梅度假村入住率達三成。

￭ Gap首季按年轉虧9.32億美元，收入跌43.2%；遭業主入稟追討6590萬美元租金。

￭ 美滙指數尾段跌0.49%，報96.80，兌日圓轉升0.24%。英鎊兌美元升0.14%；歐羅漲0.88%。

￭ 紐約期金收市升1.3%，每盎斯報1727.4美元。

￭ 沙地與俄羅斯協議把目前減產幅度延長一個月，紐約期油曾挫2.4%，收市倒升0.3%；布蘭特期油升0.5%。

￭ 英、法、德國股市分別低收0.64%、0.21%及0.45%。

￭ 人民銀行：綜合運用和創新貨幣信貸工具精準服務實體。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24158點，較昨日恒指收市低水208點。

￭ ADR港股比例指數報24308點，較港低57點；騰訊較港跌逾1%，折合430.34港元。

￭ 港滙在紐約尾市觸發強方兌換保證，金管局承接美元，向市場沽出9.77億港元。

￭ 英國首相發言人對滙豐與渣打支持港區國安法深表關切；保守黨下議院領袖莫格稱滙豐的立場與英政府脫節。

￭ 中國山東高速金融(00412)近4.7億認購網易(09999)國際發售獲分配股份。

￭ 耀萊(00970)配股集資約5000萬元。

￭ 廣發証券(01776)首5個月淨利潤按年升33.09%；單計5月增5.45倍。

￭ China Properties(01838)全年轉虧2.83億人民幣。不派末期息。

￭ 興勝創建(00896)發盈警，料全年溢利按年跌55%至65%。

￭ 新地(00016)天水圍Wetland 2期周四截收購樓意向登記，初步點算收逾5000份，以周六推售209伙計超購近23倍。