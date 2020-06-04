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中國銀保監新聞發言人表示，港區國安法是維護國家安全、保持香港長期繁榮穩定的重要舉措，有利於鞏固香港的國際金融中心地位，不會影響外國投資者在香港的正當權益。美國少數政客揚言要制裁香港，這是損人不利己的行為，不可能對香港產生任何實質性的影響。維護國家安全是世界任何國家都必須堅守的底線，也是國際關係的基本準則。香港事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉。

發言人指出，香港的獨立關稅區地位是世界貿易組織(WTO)確定的，不是個別國家可以左右的。香港有完善的法律制度，穩健的金融體系，大量高素質、專業化的金融人才，雄厚的經濟基礎和國際一流的營商環境，有4400億美元外滙儲備和超過1萬億港元的財政儲備，完全可以應對各種風險挑戰。目前香港金融市場運行平穩，聯繫滙率制度穩固，沒有非正常資金外流，這也反映出國際市場對香港充滿信心。

銀保監稱，損壞香港金融繁榮穩定，不符合當地金融同業的利益，不符合內地金融機構的利益，也不符合包括美資公司在內的所有外資金融企業的利益。內地銀行保險機構將一如既往堅持以市場化、法治化的方式與香港各界廣泛合作，積極審慎地發展和創新各類金融業務，以實際行動支持香港繁榮穩定，並堅信香港的獨特優勢和國際金融中心地位不但不會削弱和動搖，而且未來還會更加鞏固。