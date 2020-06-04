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今日 16:09 中國財經

商務部:消費市場保持回暖復甦態勢

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商務部新聞發言人高峰表示，據國家統計局數據，5月份零售業、餐飲業商務活動指數保持在55%以上，其中，零售業商務活動指數連續三個月在50的榮枯線以上，餐飲業連續兩個月在榮枯線以上，顯示消費市場保持回暖復甦的良好態勢。

他續稱，關於支持商貿流通領域小微企業，當局將會同有關部門，以推動發展小店經濟為主要抓手，加快小店便民化、特色化、數字化發展，推動形成多層次、多類別的小店經濟體系，促進商貿流通小微企業增加就業、擴大消費、提升經濟活力。

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