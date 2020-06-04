中國財經

商務部發言人高峰表示，中國目前沒有出現外資撤離、產業鏈供應鏈外遷的情況。

高峰在網絡新聞發布會上稱，國際產業鏈供應鏈是在經濟全球化過程中企業長期選擇形成的，體現了全球各經濟體的優勢、分工與合作。由於中國穩定的營商環境、較強的綜合競爭優勢、超大規模的市場優勢和內需潛力，許多跨國公司正考慮在中國擴張產業鏈。

他指出，中國將堅定不移擴大對外開放，繼續放寬外資准入限制，擴大鼓勵外商投資範圍，推動國內產業鏈供應鏈提質升級，積極構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局。